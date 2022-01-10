Учащимся школы продемонстрировали документальные фильмы телестудии «Петровка, 38» о последствиях употребления наркотиков...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели на Московской молодежной антинаркотической площадке профилактическое мероприятие для учащихся 10 класса ГБОУ Школы № 1282 «Сокольники».В начале мероприятия с приветственным словом выступил сотрудник Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Наталья Которова. Она рассказала об основаниях и признаках наступления ответственности за незаконный оборот наркотиков, подробно объяснила социальные и медицинские последствия участия в незаконном обороте наркотиков. А также обратилась с призывом, к каждому из присутствующих на мероприятии подростку в правильности жизненного подхода, умении твердо сказать «НЕТ» употреблению пагубных веществ.Учащимся школы продемонстрировали документальные фильмы телестудии «Петровка, 38» о последствиях употребления наркотиков.В подкрепление доводов для посетителей площадки была организована демонстрация интерактивных залов выставочно-экспозиционной зоны Московской молодежной антинаркотической площадке, в которых гостям представилась возможность ознакомиться с деятельностью сотрудников полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также на примере инсталляций с последствиями употребления запрещенных средств и веществ.По окончании встречи ученики выразили признательность полицейским за интересное и познавательное мероприятие.УНК ГУ МВД России по г. Москве