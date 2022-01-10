Артём Морозов из Муромского института Владимирского государственного университета показал высокие...

Артём Морозов из Муромского института Владимирского государственного университета показал высокие результаты в отборочных этапах Евразийских соревнований в сфере информационных компьютерных технологий, которые ежегодно проводит компания Huawei. Онстал одним из 120 финалистов и сразится за победу в марте этого года.В соревнованиях принимают участие студенты и молодые специалисты из России и стран Евразии. В 2021 году в отборочных испытаниях соревновались более 20 тысяч участников из более чем 500 учебных заведений.Состязания для студентов технических вузов Huawei-Cup проводятся с целью проверить в деле свои навыки и повысить уровень знаний в рамках вузовской программы. В отборочных испытаниях участники соревнований могли попробовать свои силы в номинациях 5G (Технологии истандарты мобильной связи нового поколения), AI (Модели и методы искусственного интеллекта), Storage (Компоненты центров обработки данных), IP (Технологии и протоколы IP-сетей), APP (Проектирование обильных приложений) и ICT Observer (ИКТ-Обозреватель), сообщает пресс-служба обладминистрации.