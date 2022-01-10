Одна из женщин рассказала, что ехала две остановки 50 минут.

В первый рабочий день после новогодних праздников Кострома встала в километровых пробках. Об этом жители города рассказали в соцсетях.С самого утра 10 января в Заволжском районе образовались заторы на улицах Магистральной, Евгения Ермакова, Малышковской и Набережной. Одна из женщин рассказала, что ехала две остановки 50 минут. Причина затруднений в проезде у моста - аварии, которые произошли в наиболее проблемных местах.«А что говорят работодателям, когда через день опаздывают на работу? Штраф за это тоже каждый раз получают?» - иронизируют горожане.