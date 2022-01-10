За сутки из города вывезли 5000 кубометров снега.

Из Владимира за сутки вывезли более 5000 кубометров снега. О борьбе со стихией рассказали в мэрии областной столицы.С вечера 9 января и в ночь на 10 января, сразу после начала снегопада, к расчистке улиц города от снега были мобилизованы 42 единицы техники.«Дороги посыпаны песко-соляной смесью. С раннего утра 10 января колонны из 19 КДМ проводят патрульную снегоочистку. Общая протяжённость чистящегося полотна составляет 350 километров. На остановках, лестницах, пешеходных переходах и подходах к социальным объектам работают дворники. Более 150 километров тротуаров чистят 12 тракторов. Снег вывозят восемь самосвалов», - уточнили в горадминистрации.Сегодня уборке улиц привлечены 52 единицы техники и 64 рабочих ЦУГДа.Мэрия Владимира вновь обращает внимание жителей, что уборка снега станет качественнее и быстрее, если не будет помех в виде неправильно припаркованных машин.