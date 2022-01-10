С сегодняшнего дня по проблемам с отоплением и горячей водой можно обращаться по круглосуточному номеру телефона: 8 (4922) 37-87-00.

«Владимирские тепловые сети», входящие в состав филиала ПАО «Т Плюс», сменили адрес и телефон диспетчерской службы. Организация переехала на улицу Большая Нижегородская, дом №108 (ТЭЦ-2).С сегодняшнего дня по проблемам с отоплением и горячей водой можно обращаться по круглосуточному номеру: 8 (4922) 37-87-00.На прежнем, 8 (4922) 53-22-20, для удобства потребителей работает автоответчик с уведомлением о смене дислокации.