С 30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон, который делает прохождение техосмотра необязательным для ряда владельцев транспортных средств. Теперь владельцы легковых

С 30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон, который делает прохождение техосмотра необязательным для ряда владельцев транспортных средств. Теперь владельцы легковых автомобилей и мотоциклов освобождаются от обязательного прохождения техосмотра, если используют транспорт исключительно в личных целях. И все же в некоторых случаях техосмотр проходить все равно придется. Напомним, раньше легковые авто и мототранспорт старше 4