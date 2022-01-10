В Гусь-Хрустальном развернулась целая операция по спасению собаки, буквально - попавшей в...

В Гусь-Хрустальном развернулась целая операция по спасению собаки, буквально - попавшей в переплёт.Пёс застрял в резной решетке уличных ворот. Скорее всего, погнался за кошкой, юркнувшей в кольцо, но сам не прошел по габаритам, а выбраться назад уже не смог. Бедолагу обнаружили даже не хозяева коттеджа, а случайные прохожие. Судя по проталине, которая образовалась у калитки, в таком положении узник провел не один час. В меру сил животное поначалу сопротивлялось помощи. Решетку перекусили болторезом, а вот металлический "ошейник" снимали уже в ветклинике. Для этого собаке вкололи небольшую дозу снотворного и перевязали морду, чтобы не покусала. Кольцо в итоге поддалось. Известно, что сразу после "выписки" четвероногого приятеля отвезли в местный приют.