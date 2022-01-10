А вот с картофельной нематодой борьба идет достаточно эффективно

Специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора проанализировали состояние карантинных фитосанитарных зон. На 1 января 2022 года на территории Владимирской области отмечено наличие следующих вредителей и карантинных объектов:Во-первых, черный сосновый и еловый усачи. Из-за них была установлена карантинная фитосанитарная зона на территории нижних и верхних складов, пунктов накопления древесины, лесозаготовительных и лесоперерабатывающих организаций 16 районов Владимирской области.Во-вторых, золотистая картофельная нематода. Ее очаги были зафиксированы в 9 районах Владимирской области: Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Муромском, Меленковском, Петушинском, Собинском, Судогодском, Суздальском, а также в городском округе Владимир. В прошлом году борьба с этим вредителем оказалась успешной в 7 районах области и г. Владимире. Поэтому 16 карантинных фитосанитарных зон из 70 было упразднено, а еще в 18 уменьшена площадь заражения.В-третьих, это сорняк и сильный аллерген (во время цветения) амброзия трехраздельная. Под контролем специалистов Россельхознадзора удалось ликвидировать очаги сорняка на полосах отчуждения автомобильной дороги Гусь-Хрустальный – Лесниково – Добрятино на площади 5,52 га из 30,7 га.В-четвертых, еще один сорняк - повилика клеверная. Карантинная фитосанитарная зона площадью 38,5 га установлена на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на юго-востоке от д. Господиново Петушинского района.И в-пятых, зафиксирован бактериальный ожог плодовых культур в пределах административных границ Филипповского муниципального образования Киржачского района на площади 350, 0986 га.Специалисты надзорного ведомства напоминают собственникам (пользователям) подкарантинных объектов об обязанности выполнять карантинные фитосанитарные мероприятия - в соответствии с программой локализации очагов карантинного объекта и ликвидации его популяции.