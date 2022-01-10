Ранее за аналогичные преступления молодой человек уже подвергался административному наказанию.

В Муроме 19-летнему подростку предъявлено обвинение в краже еды, спиртного и бытовой химии из сетевых магазинов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.С августа по ноябрь прошлого года подозреваемый, находясь в торговых точках, расположенных в Муроме и Меленках, воровал товар. Ранее за аналогичные преступления молодой человек уже подвергался административному наказанию.Полицейские установили причастность парня к 13 эпизодам. Ущерб составил 16 тысяч рублей.На допросе он признал свою вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.