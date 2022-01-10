Владимирцев ожидает новая волна сильного снегопада. В МЧС предупреждают, что к непогоде нужно готовиться уже в ночь на 11 января. В тревожном ведомстве ссылаются на данные Владимирского

Владимирцев ожидает новая волна сильного снегопада. В МЧС предупреждают, что к непогоде нужно готовиться уже в ночь на 11 января. В тревожном ведомстве ссылаются на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и сообщают, что в ночь с 10 на 11 января, а также утром на территории Владимирской области ожидается сильный снег, местами