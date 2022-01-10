В жуткую статистику по ДТП за минувшие праздники попали и несовершеннолетние. С 1 по 9 января 10 детей получили в авариях травмы, два ребенка погибли. Напомним, 1 января на одной и той же трассе

В жуткую статистику по ДТП за минувшие праздники попали и несовершеннолетние. С 1 по 9 января 10 детей получили в авариях травмы, два ребенка погибли. Напомним, 1 января на одной и той же трассе “Владимир-Муром-Арзамас” произошли два серьезных ДТП. На 70 километре трассы в Судогодском районе, по данным полиции, водитель Киа вылетел на встречку, где