Ему предложено добровольно компенсировать ущерб.

Массовая гибель рыбы в реке Большая Липня оценена Росприроднадзором в 214 тысяч рублей. В общий материальный ущерб вошли загрязнение водоёма - 89 550 рублей и отравление почвы - 124 416 рублей. Джону Кописки предложено добровольно компенсировать ущерб.Причиной массовой гибели обитателей реки послужил несанкционированный выброс жидкого навоза. В начале ноября местные жители , что в водоёме массово гибла рыба, поверхность была покрыта сплошным слоем белой пены, вода имела едкий запах. Наибольшие стоки в приток Клязьмы наблюдались рядом с деревней Норкино и посёлком Труд.По результатам анализов концентрация загрязняющих веществ превысила пороговую в 183 раза. Отходы попали в Большую Липню из-за аварийной ситуации.Ранее мы сообщали, что за их слив фермера