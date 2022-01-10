Изменения в статью 264 подписал президент России Владимир Путин еще 30 декабря. Новые правила не коснутся случаев, когда нарушения фиксируют дорожные камеры.

В России с 10 января 2022 год вступает в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.Так, до трех лет лишения свободы могут получить водители, неоднократно выезжавшие на встречную полосу или превышавшие скорость более чем на 60 километров в час. Кроме тюремного срока предусмотрен и денежный штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет. При повторном нарушении штраф возрастет — от 300 до 500 тысяч рублей.Также уголовная ответственность сроком до двух лет грозит тем, кого лишили прав, но он продолжил ездить за рулем. Кроме того лихачам могут запретить занимать определенные должности сроком до шести лет. Также предусмотрены и исправительные работы.Законопроект внесли в Госдуму в середине декабря прошлого года. Поводом для ужесточения наказания для водителей-лихачей послужила смертельная авария с участием автоблогера Саида Губденского в ноябре.