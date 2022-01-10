Накануне в Судогде состоялся Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти трёхкратного Олимпийского...

Накануне в Судогде состоялся Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина.В этот раз на льду сразились 8 команд из Владимирской, Кемеровской,Московской, Новосибирской, Псковской и Тверской областей, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Обладателем главного кубка и первого места стала команда «Торнадо» из Пскова.Отмечается, что за время существования турнира в нём приняли участие более 150 команд, почти 3 тысячи юных хоккеистов.ФОТО: Администрация Владимирской области