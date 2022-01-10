В Судогде завершился всероссийский турнир Золотая шайба памяти Александра Рагулина. Он стал 21-ым...

В Судогде завершился всероссийский турнир "Золотая шайба" памяти Александра Рагулина. Он стал 21-ым по счёту. Хоккеисты состязались в новом ледовом дворце. Кто вышел на лёд в финале? И кто был в числе почётных гостей? - расскажет Артём Яковенко.Эти удары по льду - способ настроиться на игру. В финале псковская команда "Торнадо" соревнуется с "Газовиком" из Тверской области. Баталии на льду- жаркие. Конечно, не обходится без травм.Кажется, болельщики переживают больше самих хоккеистов.В результате "Торнадо" на голову разбил своих соперников. Кубок турнира "Золотая шайба" уезжает в Псков.По словам спортсменов, победа далась непросто.- Сначала 0:2 горели, но в итоге потом стали нормально играть и к 3ему периоду собрались и отыграли как надо.- Игра была очень захватывающей, увлекательной. До последних секунд было неизвестно кто выиграет. Эмоции зашкаливают.- С самого вечера начинали настраиваться на игру. Игра была серьезная, знали что соперник "не прухом деланный", могли проиграть, но командный дух - победили.На 21-ый всероссийский турнир памяти олимпийского чемпиона Александра Рагулина съехались 8 хоккейных команд со всей России. К сожалению, "Судогодец" Владимирской области в тройку призёров не вошёл. Однако, все условия для новых побед есть. Состязания прошли на арене ледового дворца Судогды, где круглый год могут тренироваться местные спортсмены.Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района:- Практика турниров говорит о том, что на льду уличном малыши ещё могут бороться, а вот когда взрослые команды приезжают нам бы было тяжело. Поэтому в этом году мы решили попробовать себя в другой категории, где посложнее. История сегодняшнего турнира показала, что есть над чем работать, поэтому всё впереди.По традиции на турнир приезжают знаменитые гости. В числе постоянных болельщиков- вдова великого хоккеиста Ольга Рагулина. На трибунах- и президент всероссийского клуба юных хоккеистов, внук легендарного советского тренера Анатолия Тарасова - Алексей.Алексей Тарасов, президент всероссийского клуба юных хоккеистов:- Как говорил основатель нашего клуба Анатолий Владимирович Тарасов - тренер легендарный и мой дед: "Неважно кем вы будите, важно, что "Золотая шайба" дает вам путевку в жизнь".Такую "путёвку в жизнь" получили и ребята из многодетной семьи Михеевых из Меленковского района. У Сергея- семеро детей. Шестерых он усыновил. И каждого отдал в хоккей. Этот вид спорта для Михеевых - дорогое увлечение. Самая простая форма для ребёнка стоит порядка 50 тысяч рублей. В этой большой сумке- новые клюшки и хоккейная защита, которую юным спортсменам подарил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.Сергей Михеев, многодетный отец:- Я даже не думал, что это так быстро случится. И как бы к новому году нам очень большой подарок Дед Мороз принес в лице Александра Александровича.Пока дети Сергея Михеева выступают только на небольших состязаниях, но теперь с новой спортивной формой они станут ещё на шаг ближе к большой ледовой мечте.Артём Яковенко, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"