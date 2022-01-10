В Судогде завершился всероссийский турнир Золотая шайба памяти Александра Рагулина. Он стал 21-ым...
В Судогде завершился всероссийский турнир "Золотая шайба" памяти Александра Рагулина. Он стал 21-ым по счёту. Хоккеисты состязались в новом ледовом дворце. Кто вышел на лёд в финале? И кто был в числе почётных гостей? - расскажет Артём Яковенко.
Эти удары по льду - способ настроиться на игру. В финале псковская команда "Торнадо" соревнуется с "Газовиком" из Тверской области. Баталии на льду- жаркие. Конечно, не обходится без травм.
Кажется, болельщики переживают больше самих хоккеистов.
В результате "Торнадо" на голову разбил своих соперников. Кубок турнира "Золотая шайба" уезжает в Псков.
По словам спортсменов, победа далась непросто.
- Сначала 0:2 горели, но в итоге потом стали нормально играть и к 3ему периоду собрались и отыграли как надо.
- Игра была очень захватывающей, увлекательной. До последних секунд было неизвестно кто выиграет. Эмоции зашкаливают.
- С самого вечера начинали настраиваться на игру. Игра была серьезная, знали что соперник "не прухом деланный", могли проиграть, но командный дух - победили.
На 21-ый всероссийский турнир памяти олимпийского чемпиона Александра Рагулина съехались 8 хоккейных команд со всей России. К сожалению, "Судогодец" Владимирской области в тройку призёров не вошёл. Однако, все условия для новых побед есть. Состязания прошли на арене ледового дворца Судогды, где круглый год могут тренироваться местные спортсмены.
Александр Смирнов, глава администрации Судогодского района:
- Практика турниров говорит о том, что на льду уличном малыши ещё могут бороться, а вот когда взрослые команды приезжают нам бы было тяжело. Поэтому в этом году мы решили попробовать себя в другой категории, где посложнее. История сегодняшнего турнира показала, что есть над чем работать, поэтому всё впереди.
По традиции на турнир приезжают знаменитые гости. В числе постоянных болельщиков- вдова великого хоккеиста Ольга Рагулина. На трибунах- и президент всероссийского клуба юных хоккеистов, внук легендарного советского тренера Анатолия Тарасова - Алексей.
Алексей Тарасов, президент всероссийского клуба юных хоккеистов:
- Как говорил основатель нашего клуба Анатолий Владимирович Тарасов - тренер легендарный и мой дед: "Неважно кем вы будите, важно, что "Золотая шайба" дает вам путевку в жизнь".
Такую "путёвку в жизнь" получили и ребята из многодетной семьи Михеевых из Меленковского района. У Сергея- семеро детей. Шестерых он усыновил. И каждого отдал в хоккей. Этот вид спорта для Михеевых - дорогое увлечение. Самая простая форма для ребёнка стоит порядка 50 тысяч рублей. В этой большой сумке- новые клюшки и хоккейная защита, которую юным спортсменам подарил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.
Сергей Михеев, многодетный отец:
- Я даже не думал, что это так быстро случится. И как бы к новому году нам очень большой подарок Дед Мороз принес в лице Александра Александровича.
Пока дети Сергея Михеева выступают только на небольших состязаниях, но теперь с новой спортивной формой они станут ещё на шаг ближе к большой ледовой мечте.
Артём Яковенко, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"