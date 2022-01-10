Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в 2022 году будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением города Владимира и Владимирской ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в 2022 году будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением города Владимира и Владимирской области.В январе 2022 года будут проведены «прямые линии» по следующим актуальным темам:- вопросы государственной кадастровой оценки недвижимости;- охранные зоны пунктов государственной геодезической сети;- порядок регистрации прав в электронном виде;- вопросы осуществления государственного земельного надзора и порядок проведения административных обследований;- основные положения договора ренты и особенности его государственной регистрации;- порядок возврата излишне оплаченной государственной пошлины.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линии» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru, а также на странице Управления в социальной сети Инстаграм по адресу: rosreestr_33.