Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Как прошли праздники Пожары, нечищенные дороги и новые...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Как прошли праздникиПожары, нечищенные дороги и новые случаи мошенничества. Итоги новогодней недели во Владимирской области.- Шайбу!Красочные бои на ледовой арене. Кто завоевал золотую шайбу ежегодного турнира по хоккею памяти Александра Рагулина?- Живой уголокИ коллекция, которой могут позавидовать даже некоторые зоопарки. О самом большом частном экзотариуме во Владимире.