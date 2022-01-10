Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Как прошли праздники
Пожары, нечищенные дороги и новые...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Как прошли праздники
Пожары, нечищенные дороги и новые случаи мошенничества. Итоги новогодней недели во Владимирской области.
- Шайбу!
Красочные бои на ледовой арене. Кто завоевал золотую шайбу ежегодного турнира по хоккею памяти Александра Рагулина?
- Живой уголок
И коллекция, которой могут позавидовать даже некоторые зоопарки. О самом большом частном экзотариуме во Владимире.