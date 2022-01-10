Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Постновогодье Пожары, автомобильные аварии, последствия...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- ПостновогодьеПожары, автомобильные аварии, последствия обильных снегопадов. Непраздничные итоги первой декады нового года.- Не доверяй! И проверяй!Липовые сайты, виртуальные друзья... В итоге - потеряны нервы и деньги. Почему владимирцы по-прежнему попадают в сети мошенников?- Горячий лёдПобеда- билет в большой хоккей. Кому досталась золотая шайба ежегодных соревнований памяти Александра Рагулина?