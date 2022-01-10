Жители областного центра оказались не согласны с выводами исследований.

В новогодние каникулы в СМИ появилась информация, что Владимир попал в ТОП-5 городов России с высоким уровнем жизни. Однако жители областного центра оказались не согласны с выводами исследований.При формировании аналитики одними из ключевых критериев были здравоохранение, образование, зарплаты, дороги, экология и другие. Оценивая результаты, владимирцы пожаловались на низкий уровень зарплат, качество медицины, завышенные цены на недвижимость, проблемы с общественным транспортом и многие другие вопросы.Напомним, что в топ-15 рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала.