Мужчина, работавший водителем, похитил около 80 тысяч рублей.

В декабре 2021 в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от представителя одного из компьютерных магазинов областного центра о краже денежных средств.Сотрудниками полиции ОП №3 УМВД России по г. Владимиру установлено, что водитель магазина электроники осуществлял доставку товара клиенту, проживающему в областном центре, и получил от покупателя денежные средства в сумме более 73 000 рублей. После этого он перестал выходить на связь и не вышел на работу.Оперуполномоченными сотрудниками отдела уголовного розыска ОП №3 УМВД России по городу Владимиру удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27- летний местный житель.Фигурант признал свою вину и в содеянном раскаялся. Он пояснил, что был должен знакомым крупную сумму и таким образом решил получить деньги для возврата долга.Отделом дознания ОП №3 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.