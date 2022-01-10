В ходе эвакуации у железного коня сначала оторвалось заднее левое колесо, потом оторвался моторный отсек и кузов сложился пополам.

Во Владимирской области рыбаки утопили «Ниву», а когда попытались достать машину из воды, то разорвали автомобиль на части. Процесс попал на . Об этом рассказали коллеги из «ФедералПресс».Владельцы внедорожника, наполненного льдом и водой, привязали трос к колёсам транспортного средства. В ходе эвакуации у железного коня сначала оторвалось заднее левое колесо, а потом кузов сложился пополам.Причина утопления авто не уточняется.