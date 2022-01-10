СМИ сообщают, что на неё завели уголовное дело.

Против бывшего директора ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» Марины Станкевич возбудили уголовное дело по статье о растрате. Об этом рассказали наши коллеги изПодробности не уточняются. В пресс-службе Следственного комитета редакции «33Live.Ru» пояснили, что как только у них появится соответствующая информация, то её разошлют всем СМИ.Напомним, что Марина Станкевич проработала в организации с июля 2020 года до февраля 2021-го. Её зарплата составляла 180 тысяч рублей. Изначально её нанимали на год, но уволили гораздо раньше.Добавим, что бывшего гендиректора компании подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в присвоении или растрате.ООО «ЕРИЦ» создан для формирования единой квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг.