Обком КПРФ назвал инициативу верующих владимирцев циничной

В ноябре 2021 года настоятель Свято-Троицкой во Владимире отец Евгений призвал прихожан собрать средства на «памятник Государю Николаю II». Прихожанином этого храма является известный скульптор Илья Шанин. На своей в соцсетях он разместил изображение уже соданной им модели памятника. Его планируют отлить и установить на ул.Музейной летом 2022 года. В этом месте установлен своего рода мемориал царской семьи и надписью «Прости нас, государь».Среди верующих сограждан есть немало последователей идеи о том, что трагичные периоды истории России в XX веке – это расплата за разрушение храмов и расстрел царской семьи в Ипатьевском доме. Создатель нового памятника надеется, что «памятник императору не станет поводом копаться в истории или затевать дискуссии о личности Николая II или его политике, а поможет людям заглянуть в самих себя, покаяться и попытаться попросить друг у друга прощения», – процитировала идею Шанина «Зебра-ТВ».Но не тут-то было: 10 января в региональные СМИ поступило заявление бюро Владимирского Обкома КПРФ, которое «выступает категорически против увековечивания памяти Николая «Кровавого». По мнению коммунистов, «циничность инициативы усугубляется тем, что 2022 год – год 100-летия образования Союза Советских Социалистических Республик». О том, что СССР возник как раз на территории Российской империи, в заявлени не упоминается. Как и то, что в этом году коммунисты намерены отметить 105-летие Великой Октябрьской социалистической революции, что также могло послужить причиной возмущения обкома.Коммунисты призывают не допустить самовольную установку памятника и принимать решение «после всенародного обсуждения». Однако, по земельному законодательству РФ, если церковь владеет храмом, то земля под ним безвозмездно передается в собственность церковной общине, а если это исторический памятник - то в срочное пользование на время существования общины.В сентябре 2021 года был установлен памятник Николаю II - царю-страстотерпцу - у храма Черниговской иконы Божией Матери в селе Санино Петушинского района (Александровская епархия). Она намного крупнее и более претенциозен по своей символике, чем вариант, предложенный Ильей Шаниным, но там действия общины не вызвали никакого общественного негатива.