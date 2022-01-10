Ему грозит до двух лет колонии.

Во Владимире полицейские задержали подозреваемого в краже денег у компьютерного магазина. Подробностями дела поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В декабре в дежурную часть отдела №3 поступило заявление. Оперативники выяснили, что водитель организации доставлял товар клиенту и получил от покупателя 73 тысячи рублей. После этого он перестал отвечать на звонки и не вышел на работу. Сотрудники МВД поймали злоумышленника. Им оказался 27- летний местный житель.На допросе фигурант признался в совершении преступления. Кражу он объяснил тем, что задолжал знакомым крупную сумму денег. На парня завели уголовное дело. До суда его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет колонии.