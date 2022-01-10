Владимирские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи денежных средств у...

Владимирские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи денежных средств у организацииВ декабре 2021 года во Владимире в дежурную часть полиции поступило сообщение о краже денег от представителя одного из компьютерных магазинов.Оказалось, что водитель магазина электроники осуществлял доставку товара клиенту, проживающему в областном центре, и получил от покупателя более 73 000 рублей. После этого он перестал выходить на связь и не вышел на работу.Сотрудникам отдела уголовного розыска ОП №3 УМВД России по городу Владимиру удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.Молодой человек признал свою вину и в содеянном раскаялся. Он пояснил, что был должен знакомым крупную сумму и таким образом решил получить деньги для возврата долга.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.