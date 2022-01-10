Открыть мемориал планируют летом 2022 года.

Во Владимире на территории Троицкой церкви на Музейной улице установят памятник последнему российскому императору Николаю II. Средства на монумент соберут при помощи пожертвований.По мнению владимирского скульптора Ильи Шанина, на эти цели требуется 1,5 млн рублей. Открыть мемориал планируют летом 2022 года. Идея установки изваяния расстрелянного самодержца принадлежит настоятелю храма отцу Евгению.Напомним, что царь посещал Владимир 16 мая 1913 года в год 300-летия Дома Романовых. На перроне владимирского вокзала состоялась организована торжественная встреча, после которой он побывал в Успенском соборе.Интересно, что в 2021 году памятник расстрелянному Николаю II