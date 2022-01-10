В городе зафиксировано четыре случая отравления наркотиками и два – спиртным.

Во Владимире за новогодние праздники зафиксировано 2706 вызовов скорой помощи. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Чаще всего к медикам обращались из-за ухудшения течения гипертонии - 393 раза. ОРВИ стала причиной 374 звонков, из них 288 заболевших - дети. К пациентам с подозрением на коронавирус бригады СМП выезжали 158 раз. Из-за острого нарушения мозгового кровообращения владимирцы жаловались 95 раз. Выявлено 77 случаев острых кишечных инфекций, 56 - у детей. Пищевых токсикоинфекций - 27, 15 - у юных горожан.Врачи выезжали на 18 дорожно-транспортных происшествий. В городе зафиксировано четыре случая отравления наркотиками и два – спиртным. В журналах отмечено 64 вызова к пациентам в состоянии алкогольного опьянения, 28 - госпитализировано в больницы. В 70 историях причиной звонка стал бытовой травматизм.Интересно, что 67 больных отказались от медицинского осмотра, а 62 человек вовсе не оказалось на месте.