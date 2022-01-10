При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 10 на 11 января и утром в регионе ожидается сильный снег, местами снежные заносы. На дорогах образуется гололедица. На улице похолодает до -10 градусов.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.Водителям рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами. Всем участникам дорожного движения следует проявлять бдительность, повышенное внимание и неукоснительно соблюдать правила.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.Ранее мы сообщали, что за первые дни новой рабочей недели