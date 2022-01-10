Над оперативным восстановлением энергоснабжения в территориях трудятся 11 бригад.

На утро 10 января из-за обрыва проводов перебои электричества зафиксированы в 27 населённых пунктах. По 2 – в Гороховецком и Селивановском, 5 – в Меленковском, 6 – в Собинском и 12 – в Гусь-Хрустальном районах. Над оперативным восстановлением энергоснабжения трудятся 11 бригад энергетиков.За минувшие сутки в регионе расчищено 2,8 гектара просек. Комплекс мероприятий проводит «Владимирэнерго». Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ.«Все мероприятия находятся на контроле «Владимирэнерго» и оперштаба. Работа организована в круглосуточном режиме», - уточнили в Белом доме.Жалобы на отключения света и повреждённые энергообъекты можно оставлять по телефону: 8-800-220-0-220.