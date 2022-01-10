За 9 января во Владимирской области расчищено 2,8 гектара просек линий электропередачи Компания...

За 9 января во Владимирской области расчищено 2,8 гектара просек линий электропередачиКомпания «Владимирэнерго» продолжает обходы и осмотры воздушных линий электропередачи, проводит расчистку просек, чтобы не допустить отключений электричества в домах жителей Владимирской области.За минувшие сутки, по состоянию на 10:00 10 января, в регионе расчищено 2,8 гектара просек.Тем не менее, на утро 10 января из-за обрыва проводов перебои электричества зафиксированы в 27 населённых пунктах (по 2 – в Гороховецком и Селивановском районах, 5 – в Меленковском районе, 6 – в Собинском районе и 12 – в Гусь-Хрустальном районе). Над оперативным восстановлением энергоснабжения трудятся 11 бригад.Все мероприятия контролируются руководством «Владимирэнерго» и оперативным штабом в круглосуточном режиме. В производственных подразделениях компании также организована круглосуточная работа, сообщает пресс-служба областной администрации.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.