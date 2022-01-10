С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 83 090 владимирцев.

Во Владимирской области на 10 января выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 41 человека. Ещё 25 жителеей подхватили опасный в Муромском, 22 - в Ковровском, по 10 - в Александровском и Кольчугинском, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Киржачском, Суздальском и Камешковском районах. Четыре инфицированных прибавилось в Юрьев-Польском, 2 - в Меленковском и 1 - в Судогодском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 83 090 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 540 случаев во Владимире, 9280 - в Гусь-Хрустальном районе, 9281 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.