Дознаватель МЧС разбирается в причинах трагедии.

В Собинском районе 9 января на пожаре погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Сообщение о возгорании в деревне Михеево поступило в 19-06. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пламя на площади 225 квадратных метров. На пепелище найден труп. Личность погибшего устанавливается.На происшествие выезжали 5 пожарных машин и 19 человек личного состава.Дознаватель ведомства разбирается в причинах трагедии.