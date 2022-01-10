Совещание на площадке, до заболевания ковидом, провел врио губернатора Александр Авдеев. Напомним,...

Совещание на площадке, до заболевания ковидом, провел врио губернатора Александр Авдеев. Напомним, площадку под ковидарий выбрали в ноябре. Что успели за два месяца и когда госпиталь введут в строй? - об этом в нашем репортаже.К югу от терапевтического корпуса ОКБ вырисовываются контуры нового здания. Рабочие уже вырыли часть котлована и начали укладывать по дну подбетонную подушку. По существу, объект типовой. Задачей владимирских проектировщиков было "посадить" П-образное строение на площадку с учетом особенностей ландшафта и требований инсоляции.Артем Андреев, директор института "владимиргражданпроект":- В основу лег проект, который уже реализован в ряде городов страны. В частности, в городе Казань, данный проект уже реализован. госпиталь стоит, работает. Его аналог построен в Курске. Это будет четырехэтажное здание с большим техэтажом, в котором будут располагаться более двухсот двадцати палат для инфекционных больных.На этой неделе строители начнут армировать котлован. Ждут бригаду монолитчиков из Беларуси. В худшем случае фундамент должен быть готов к весне. Бетон заказан. Врио губернатора выясняет, у кого, по какой цене и сколько смеси потребуется. Поставки должны осуществляться без сбоев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Двести кубов с утки надо лить, в смену. Много, я поэтому и говорю - это вопрос организации. Сколько людей я должен здесь видеть и какая техника должна быть. Я поэтому и говорю, вы в объеме-то посчитайте всё.Типовой срок реализации проекта - восемнадцать месяцев. Аналогичный корпус в Татарстане построили за сто дней. От владимирского подрядчика не ждут рекордов, но сроки предельно сжаты.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- От того, как мы организуем этот процесс, как мы будем держать на контроле поставки материалов, наличие рабочих на месте, соответствие проекту, температурный режим, будет зависеть то, насколько быстро мы закончим фундамент нового госпиталя и дальше уже в весеннее время будем поднимать стены. Задача не терять время, не ждать, когда закончатся выходные, а работать прямо сейчас.Александр Авдеев особо отметил: темпы работ не должны сказаться на качестве. Спрос будет максимальный. На строительство инфекционного госпиталя выделены федеральные миллиарды. Больницу нужно ввести в эксплуатацию до конца года.Дарья Давыдова. При содействии пресс-службы администрации Владимирскойобласти.