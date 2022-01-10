В России с 10 января ужесточили наказания для водителей за регулярные нарушения правил дорожного...

В России с 10 января ужесточили наказания для водителей за регулярные нарушения правил дорожного движения.Поправки, внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, касаются водителей, лишенных прав и неоднократно подвергавшихся административному наказанию. Вводится уголовная ответственность за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч. За такое нарушение водителям грозит до двух лет лишения свободы.Изменение внесено в ст. 264.2 УК РФ. Если человек, осужденный по обновленной статье, снова окажется на встречной полосе или значительно превысит скорость, суд сможет приговорить его к трем годам лишения свободы.Злостных лихачей могут оштрафовать: первый раз штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении - уже от 300 до 500 тысяч.Санкции статьи также предусматривают лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет, а также исправительные либо обязательные работы.Но эти правила не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировали дорожные камеры, сообщают РИА-Новости.Законодатели считают, что перспектива уголовного наказания и реального срока должна остановить злостных лихачей и агрессивных водителей, которые не обращают внимание на многочисленные штрафы и несут угрозу безопасности окружающих.Фото: https://www.pexels.com/