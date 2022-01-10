Пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области сообщает о двух пожарах, случившихся в ночь на 10...

Пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области сообщает о двух пожарах, случившихся в ночь на 10 января 2022 года.В 23-12 9 января в Киржачском районе, в деревне Михали, загорелся частный дом. Спасателей вызвали не сразу и на момент прибытия подразделений дом уже горел по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 80 кв. м.В 00-14 10 января поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Вязниковский район, п. Октябрьский, ул. Кирова, д. 1. Вызов в пожарную охрану также был совершён поздно, пожарные прибыли уже к полыхавшему дому. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 135 кв. м.Погибших и пострадавших в ночных пожарах нет. На вызовах работали 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину происшествий.