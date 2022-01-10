По сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдается снижение возгораний на 14%.

С начала года во Владимирской области потушено 67 пожаров. В ГУ МЧС региона подвели итоги оперативной обстановки за период новогодних и рождественских праздников. Брифинг для журналистов провёл первый замначальника полковник Руслан Блинов.По сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдается снижение количества возгораний на 14%. Пожарные спасли семерых человек. Шестеро - погибли.В последние дни каникул наиболее резонансными ЧП оказались происшествия в Камешкове и Курлове.«Больше 50% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнём. Среди частых причин - неисправность электрики и печного оборудования. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. На водоёмах не выявлено ни одного происшествия», - подчеркнул Руслан Вячеславович.С 25 декабря 10 января ведомство работало в усиленном режиме. В новогоднюю ночь спасатели дежурили на 186 объектах. В Рождество работали 155 сотрудников МЧС. Происшествий не допущено.В настоящее время в МЧС начинают подготовку к Крещенским купаниям.