Это почти на сто меньше, чем 30 декабря – в последний рабочий день прошлого года. Вообще за новогодне-рождественскую неделю кривая заболеваемости резко пошла на спад. Незначительный

Это почти на сто меньше, чем 30 декабря – в последний рабочий день прошлого года. Вообще за новогодне-рождественскую неделю кривая заболеваемости резко пошла на спад. Незначительный прирост заражённых зафиксирован только в последние сутки: если вчера мы имели 135 новых случаев, то сегодня на четыре больше. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (41 заболевший за сутки).