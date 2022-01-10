В регионе завершилась акция Полицейский Дед Мороз. В финале владимирские правоохранители посетили...

В регионе завершилась акция "Полицейский Дед Мороз". В финале владимирские правоохранители посетили реабилитационный центр для несовершеннолетних в областном центре.С праздничной программой для воспитанников выступили Дед Мороз со Снегурочкой. Праздник для юных воспитанников начался с хороводов и конкурсов. Ребятам вручили сладкие подарки, а воспитанники прочли стихотворения и подарили открытки, сделанные своими руками. Но настоящим новогодним чудом для ребят стало появление четвероногих напарников полицейских.Татьяна Мачинскене, заместитель директора Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:- И самые необыкновенные гости - это кинологи со своими питомцами. Наши ребята восприняли это приключение как какую-то сказку, как какое-то чудо.