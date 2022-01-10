Больше всего - из Таджикистана - 1264 человека.

Во Владимирской области за 10 месяцев прошлого года наметился миграционный рост населения. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирстата.В 33-ий регион въехали 25 559 человек, а выехали - 25 373. Положительная динамика достигнута за счёт приезда иностранцев. Что касается внутренней миграции, то в 2021 году уехало на 3137 владимирцев больше, чем приехало россиян из других субъектов РФ.Из ближнего зарубежья прибыли 4753 человека, а уехали — 1430.Больше всего - из Таджикистана - 1264 человека. На втором месте Украина - 834 жителя, на третьем расположились армяне - 648.В сравнении с 2020 годом наблюдается прирост граждан всех республик СНГ, которые поселились во Владимирской области.