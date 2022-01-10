Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заболел коронавирусом. Об этом он сам...

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил в соцсетях.Глава области пишет, что болезнь протекает в легкой форме. Он самоизолировался и будет продолжать работать удалённо, с использованием режима видео- конференц-связи.Известно, что Александр Авдеев вакцинировался от ковид-19. В своем обращении он призвал жителей области сделать прививку, так как никто не застрахован от болезни, но с вакциной тяжелого течения болезни можно избежать.Фото: vk.com/aaavdeevvl