Врио главы региона пополнил статистику по заболевшим ковидом. В своих соцсетях Александр Авдеев сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. В первый рабочий день 2022 года Авдеев

Врио главы региона пополнил статистику по заболевшим ковидом. В своих соцсетях Александр Авдеев сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. В первый рабочий день 2022 года Авдеев рассказал, что ушел на удаленную работу. На днях он почувствовал недомогание и повышение температуры. ПЦР тест подтвердил – у врио главы региона коронавирус. В конце новогодних выходных почувствовал