ВТБ успешно завершил юридические процедуры по интеграции Запсибкомбанка. С января 2022 года финансовая организация присоединилась к БМ-Банку в рамках группы ВТБ. Интеграцию Запсибкомбанка ..

ВТБ успешно завершил юридические процедуры по интеграции Запсибкомбанка. С января 2022 года финансовая организация присоединилась к БМ-Банку в рамках группы ВТБ.Интеграцию Запсибкомбанка ВТБ проводил с 2018 года. За это время были объединены офисная сеть и продуктовая линейка, клиентам предложены современные стандарты обслуживания и технологичные цифровые сервисы. Стратегический приоритет банка – обеспечить финансовые услуги самого высокого уровня.Клиенты с действующими продуктами Запсибкомбанка получат возможность дальнейшего обслуживания и использования сервисов БМ-Банка. Продукты переоформлять не потребуется, поскольку БМ-Банк – универсальный правопреемник Запсибкомбанка.В течение трех месяцев продолжат действовать прежние реквизиты счетов Запсибкомбанка. За это время клиентам необходимо перейти на использование новых реквизитов и уведомить об этом контрагентов.«В рамках своей стратегии ВТБ создает универсальный банк, обладающий самыми широкими финансовыми компетенциями. Интеграция крупных компаний – всегда трудоемкий и длительный процесс, примеров которого даже на международном рынке не так много. Запсибкомбанк – признанный лидер банковской отрасли Сибири и Урала, поэтому к интеграции его бизнеса нужно было подойти очень тщательно. Нам удалось унифицировать все сервисы и продукты, объединить офисные и банкоматные сети, а самое главное – команды и клиентов двух крупных банков. Сегодня все офисы и онлайн-системы четко работают в рамках единого бренда группы ВТБ. Мы значительно усилили наши позиции на уральском рынке, предложив десяткам тысяч клиентов передовые услуги одного из крупнейших банков Европы», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Информация по обслуживанию в БМ-Банке, включая вопросы и ответы, актуальные реквизиты и инструкции по подключению к дистанционным сервисам, доступна на официальном сайте БМ-Банка. По любым вопросам клиенты могут получить консультацию в контакт-центре БМ-Банка по тел. 8-800-755-00-05 и 8 800 100-50-05, а также в отделениях ВТБ, указанных БМ-Банка.