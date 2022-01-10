За прошедшие новогодние каникулы на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшие новогодние каникулы на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 54 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 10 несовершеннолетних, два ребенка погибли.Полицейскими оформлено 428 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 121 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло три автоаварии.Александровский район:По предварительной информации, 01 января 2022 г. около 17:50 в г. Струнино на ул. Лермонтова у д. 15 неустановленный водитель, управляя автомобилем «Форд», допустил наезд на пешехода 1940 г.р., которая переходила проезжаю часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.Александровский район:По предварительной информации, 03 января 2022 г. около 00:01 на 30 км автодороги «Киржач – Карабаново – Александров» водитель автомобиля «Дэу», 1975 г.р., при прохождении правого поворота, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Киа» под управлением водителя 1995 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» госпитализирована в медицинское учреждение.Камешковский район:По предварительной информации, 02 января 2022 г. около 06:53 на 230 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Киа», 1988 г.р., допустил наезд на стоящий в правой полосе после ДТП автомобиль «Лада» под управлением водителя 1992 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение, 29-летний пассажир автомобиля «Лада» госпитализирован в медицинское учреждение.Муромский район:По предварительной информации, 04 января 2022 г. около 13:30 на 122 км автодороги «Владимир - Муром - Арзамас» водитель автомобиля «Хендэ», 1970 г.р., допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимися навстречу в прямом направлении автомобилем «Газ» под управлением водителя 1983 г.р., и автомобилем «Рено» под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» направлена на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 08 января 2022 г. около 22:20 в г. Муром на ул. Московская у д. 86 водитель автомобиля «Ваз», 2000 г.р., на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий зеленый сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Форд» под управлением водителя 1993 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 05 января 2022 г. около 13:40 на 69 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля «Киа», 1963 г.р., не справился с управлением, совершил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель и двое его пассажиров 1965 и 1984 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Киржачский район:По предварительной информации, 06 января 2022 г. около 11:10 на 159 км автодороги МБК «А-108» водитель автомобиля «Сузуки», 1989 г.р., допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 1999 г.р. направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 07 января 2022 г. около 18:10 во Владимире на ул. Комиссарова у д. 4 водитель автомобиля «Ленд-Ровер», 1991 г.р., при выезде на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Шевроле» под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле» направлен на амбулаторное лечение.