Убийц грозятся достать в любой из российских тюрем.

Заключённый одной из колоний обратился к убийцам 5-летней девочки из Костромы. Видеообращение появилось в группе«Мы вместе с вами скорбим о потере этого ангелочка. Куда бы они не попали, им всем будет больно, будет печально. Ни один не останется в живых», - сказал арестант.Напомним, что 4 января в Костроме двое педофилов во время прогулки похитили маленькую Веронику и унесли в неизвестном направлении. Позднее тело малышки нашли в комнате одного из городских общежитий. Перед убийством девочку изнасиловали. Подозреваемые признались в совершении преступления. Следующие два месяца они проведут в СИЗО.Подробности трагедии можно прочитать в сюжете