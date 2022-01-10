За прошедшие новогодние каникулы на территории Владимирской области зарегистрировано 31...

За прошедшие новогодние каникулы на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 54 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 10 несовершеннолетних, два ребенка погибли.Полицейскими оформлено 428 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 121 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в УМВД по Владимирской области.С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло три автоаварии.Многие ДТП случаются из-за невнимательности водителей или сложных дорожных условий. Так, 07 января около 18:10 во Владимире на ул. Комиссарова у дома 4 водитель автомобиля «Ленд-Ровер», 1991 года рождения, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество автомобилю «Шевроле». В результате ДТП пассажир автомобиля «Шевроле» направлен на амбулаторное лечение.08 января около 22:20 в Муроме на ул. Московской у дома 86 21-летний водитель автомобиля «Ваз» на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий зеленый сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Форд». В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» направлен на амбулаторное лечение.