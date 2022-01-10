Для реализации инициатив граждан муниципалитеты Владимирской области получат 1,8 млн....

Для реализации инициатив граждан муниципалитеты Владимирской области получат 1,8 млн. рублейЖители 23 муниципальных образований Владимирской области в порядке добровольных пожертвований собрали 1 млн. 791,8 тыс. рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов. Ровно такая же сумма, в соответствии с действующим законодательством, направляется в бюджеты этих муниципалитетов на реализацию предложенных гражданами инициатив. Соответствующее постановление 23 декабря 2021 года подписал врио губернатора Александр Авдеев.Областное финансирование предусмотрено:– городу Александрову – в размере 250 тыс. рублей – на благоустройство;– городу Карабаново – в размере 17,5 тыс. рублей – на изготовление проектной документации по благоустройству дворовых территорий;– Андреевскому сельскому поселению Александровского района – в размере 34 тыс. рублей на уличное освещение в деревне Николаевка, мощение дорожек в целях благоустройства села Андреевское;– Паустовскому сельскому поселению Вязниковского района – в размере 43,737 тыс. рублей на благоустройство родника в деревне Бородино;– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 445 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревне Слукино, углубление и очистку пруда в деревне Морозовка;– посёлку Анопино Гусь-Хрустального района – в размере 60 тыс. рублей – на оснащение сцены в МБУК «Анопинское централизованное клубное объединение»;– посёлку Золотково Гусь-Хрустального района – в размере 3,334 тыс. рублей на ликвидацию аварийного дерева в разъезде Золотковский;– посёлку Мезиновский Гусь-Хрустального района – в размере 27,233 тыс. рублей на приобретение музыкального оборудования в МКУК «Мезиновское централизованное клубное объединение» и ликвидацию аварийного дерева в посёлке Мезиновский;– городу Камешково – в размере 10 тыс. рублей на благоустройство общественного колодца в городе;– Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района – в размере 100 тыс. рублей на мощение земельного участка в целях благоустройства в селе Новофетинино;– Дмитриевогорскому сельскому поселению Меленковского района – в размере 61,04 тыс. рублей на мощение земельного участка в целях благоустройства в селе Дмитриевы Горы;– Ляховскому сельскому поселению Меленковского района – в размере 23 тыс. рублей на ликвидацию аварийных деревьев в деревнях Урюсево и Усад;– Ковардицкому сельскому поселению Муромского района – в размере 81,5 тыс. рублей на ликвидацию аварийных деревьев в деревнях Охеево, Малое Юрьево, Савково, Стригино и селе Ковардицы;– Нагорному сельскому поселению Петушинского района – в размере 41,5 тыс. рублей – на ликвидацию аварийных деревьев в деревне Лакиброво, на уличное освещение в селе Марково, деревнях Еськино и Лакиброво;– Малышевскому сельскому поселению Селивановского района – в размере 8 тыс. рублей на уличное освещение в деревне Ярцево;– Собинскому району – в размере 250 тыс. рублей – на организацию газоснабжения жилых домов в деревнях Коверлево, Подвязье, Ягодное, Даниловка, Сулуково, Бухолово, Лучинское и селе Кишлеево;– посёлку Ставрово Собинского района – в размере 30 тыс. рублей – на приобретение уличных светильников, подготовку технического плана в отношении здания канализационно- насосной станции и мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне;– Асерховскому сельскому поселению Собинского района – в размере 111,8 тыс. рублей на мощение дорожек и проезжей части в деревне Ремни, уличное освещение в деревне Танковижа, благоустройство зоны отдыха в посёлке Асерхово;– Копнинскому сельскому поселению Собинского района – в размере 7,1 тыс. рублей – на уличное освещение в деревнях Омофорово и Хреново, селе Заречное;– Куриловскому сельскому поселению Собинского района – в размере 113 тыс. рублей – на детскую площадку в деревне Васильевка, мощение дорожек и проезжей части в целях в деревне Пестерюгино;– Лавровскому сельскому поселению Судогодского района – в размере 30 тыс. рублей на очистку и углубление противопожарного водоёма в деревне Бокуша;– Новоалександровскому сельскому поселению Суздальского района – в размере 35,7 тыс. рублей – на благоустройство кладбища в сёлах Новгородское и Хотенское;– Селецкому сельскому поселению Суздальского района – в размере 8,37 тыс. рублей на приобретение и установку абонентского ящика в селе Новосёлка-Нерльская.