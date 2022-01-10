Чаще всего скорую медицинскую помощь вызывали по поводу ухудшения течения гипертонии. Таких вызовов зафиксировано 393. А всего владимирцы в праздники обращались к скорой помощи 2706 раз. Много

Чаще всего скорую медицинскую помощь вызывали по поводу ухудшения течения гипертонии. Таких вызовов зафиксировано 393. А всего владимирцы в праздники обращались к скорой помощи 2706 раз. Много было вызовов и по ОРВИ – 374 раза, из них 288 к детям. По поводу конкретно ковида 158 обращений, из них 3 к детям. Кроме того, медики выезжали к