Молодой человек, ранее подвергнутый административному наказанию за совершение мелких хищений, продолжил свою противоправную деятельность.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).Полицейскими установлено, что в период с августа по ноябрь 2021 года обвиняемый, находясь в сетевых магазинах, расположенных в городе Муроме и городе Меленки, совершал хищение продуктов питания, алкоголя и бытовой химии. При этом молодой человек уже подвергался административному наказанию за совершение аналогичных мелких хищений.Сотрудниками полиции установлена причастность обвиняемого к 13 эпизодам противоправной деятельности. Суммарный материальный ущерб превысил 16 000 рублей.Фигурант свою вину признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.