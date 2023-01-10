Арт-диалог о Зворыкине. Жители и гости города знакомятся с искусством графика, орнаменталиста,...

Арт-диалог о Зворыкине. Жители и гости города знакомятся с искусством графика, орнаменталиста, мастера "русского стиля" в книжной иллюстрации прошлого столетия - Бориса Васильевича Зворыкина.Формат для экскурсии соответствующий - арт-диалог, который позволяет посетителям целиком погрузиться в атмосферу иллюстрируемых произведений.Творческим финалом встречи становятся собственные арт-объекты гостей.Мы посетили выставку, и это стало стимулом для нас приобрести книги, найти их на полках своей библиотеки для того, чтобы дети знали наших художников, наши сказки, которые они иллюстрировали, может быть в чем-то им даже подражали в своих рисунках.))