Все поклонники примкнули к социальным сетям Татьяны Навки – что случилось с ее близким мужчиной?
Все поклонники примкнули к социальным сетям Татьяны Навки – что случилось с ее близким мужчиной?
45-летний фигурист,
спортсмен, Олимпийский чемпион 2006 года и бывший партнер Татьяны Навки в
танцах на льду Роман Костомаров оказался на грани жизни и смерти. С самого утра
состояние здоровья мужчины начало ухудшаться, уже ночью он оказался в больнице.
Как сообщают источники, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции
легких.
Близкого друга
Татьяны Навки срочно увезли в реанимацию по подозрению в бронхопневмонии. В то
же время тест на коронавирус остается отрицательным. Это добавляет надежды
близким Романа.
Журналисты уже
успели связаться с супругой Романа Костомарова Оксаной Домниной. Женщина
холодно ответила, что ждет звонка из больницы и просила больше ее не
беспокоить. Примерно то же самое ответила и Татьяна Навка, никакой дополнительной
информацией она не владеет.
Информационное
агентство сообщает, что врачи оценивают
состояние фигуристка как крайне тяжелое. Пока он находится в одной из столичных
клиник под наблюдением. Поклонники предположили, что из-за состояния спортсмена
Татьяна Навка отменит предстоящие ледовые шоу. Все замерли в ожидании информации
от врачей.