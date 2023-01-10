Все поклонники примкнули к социальным сетям Татьяны Навки – что случилось с ее близким мужчиной?

Все поклонники примкнули к социальным сетям Татьяны Навки – что случилось с ее близким мужчиной?45-летний фигурист,спортсмен, Олимпийский чемпион 2006 года и бывший партнер Татьяны Навки втанцах на льду Роман Костомаров оказался на грани жизни и смерти. С самого утрасостояние здоровья мужчины начало ухудшаться, уже ночью он оказался в больнице.Как сообщают источники, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляциилегких.Близкого другаТатьяны Навки срочно увезли в реанимацию по подозрению в бронхопневмонии. В тоже время тест на коронавирус остается отрицательным. Это добавляет надеждыблизким Романа.Журналисты ужеуспели связаться с супругой Романа Костомарова Оксаной Домниной. Женщинахолодно ответила, что ждет звонка из больницы и просила больше ее небеспокоить. Примерно то же самое ответила и Татьяна Навка, никакой дополнительнойинформацией она не владеет.Информационноеагентство сообщает, что врачи оцениваютсостояние фигуристка как крайне тяжелое. Пока он находится в одной из столичныхклиник под наблюдением. Поклонники предположили, что из-за состояния спортсменаТатьяна Навка отменит предстоящие ледовые шоу. Все замерли в ожидании информацииот врачей.